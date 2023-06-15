شرطة القضارف تضبط مبالغ مالية كبيرة





تمكنت شعبة مباحث شرطة بلدية القضارف من ضبط مسروقات ومبالغ مالية كبيرة أجنبية وسودانية تم نهبها من الخرطوم.

ووقف والي ولاية القضارف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب على الإنجاز الكبير الذي حققته شعبة مباحث بلدية القضارف مشيدا بالجهود الكبرى التى تضطلع بها الشرطة على مستوى الولاية وقال ان الشرطة ستظل العين الساهرة لحماية المواطنين بجانب القوات الامنية الاخرى.

ووجه اللواء شرطة مدثر حسب الرسول الخليل مدير شرطة ولاية القضارف بتشديد الرقابة وتكثيف الانتشار الشرطي على مداخل ومخارج الولاية لمنع حركة ونقل المسروقات.

فيما اكد العميد شرطة معتصم محمود مدير شرطة بلدية القضارف استمرار جهود شرطة بلدية القضارف في ملاحقة معتادي السرقات والاجرام من اجل تعزيز الأمن والاستقرار وانفاذا لموجهات مدير شرطة الولاية بتأمين مداخل ومخارج الولاية. واضاف سيادته أن المسروقات المضبوطة شملت مبالغ مالية كبيرة تمثلت في (22) الف دولار و(45) مليون (شلن) صومالي و(300) الف جنيه سوداني وملابس و اجهزة إلكترونية ومعدات كهربائية واسبيرات “بذلك تم القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم بقسم شرطة المدينة توطئة لتقديمهم للمحاكمة .

سكاي نيوز

وكاله سونا