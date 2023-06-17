الجزيرة: تنسيق بين وزارة التخطيط العمراني والمحليات لتنفيذ القرارات التخطيطية





أكدت وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة المضي قدما في تنفيذ خطط وبرامج العام 2023م بالتركيز على المشاريع التي إعتمدتها كأولويات لخدمة المواطنين خاصة في إكمال الخطط الإسكانية وتنظيم العمل داخل الوزارة .

ودعا إجتماع مديري الإدارات المتخصصة واللجنة العليا للخطط الإسكانية الذي إنعقد صباح اليوم برئاسة الوزارة بمدني برئاسة الأستاذ فضل المولى أبو سالف البشير وزير التخطيط العمراني المكلف بولاية الجزيرة لضرورة إحكام التنسيق وتكامل الأدوار بين الإدارات المتخصصه بالوزارة والمحليات لتنفيذ القرارات التخطيطية والخطط المجازة والعمل على ترسيخ منهج إداري يبدأ من لجان التخطيط بالمحليات وبزمن محدد .. على صعيد آخر إستعرض الإجتماع برنامج اللجنة العليا للخطط الإسكانية الرامي لضبط وتجويد الأداء وفق القانون والقرارات الصادرة من الوزارة عبر مراجعة الأرشفة وتحديث بيانات كل المستفدين ..

و أصدر الاجتماع عدة موجهات لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه التنفيذ.

سكاي نيوز

وكاله سونا