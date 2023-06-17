حاكم النيل الأزرق يطلع على ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي بالرصيرص





إطلع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على مجمل الأوضاع الخدمية والأمنية والترتيبات الجارية لإنجاح الموسم الزراعي بمحافظة الرصيرص.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالعمدة خالد الرشيد أبوشوتال محافظ محافظة الرصيرص ،حيث بحث اللقاء الإستعدادات الجارية لمقابلة متطلبات فصل الخريف على صعيد التجهيزات والطوارئ ودعم الخدمات التي تهم مواطني المحافظة.

وأوضح محافظ الرصيرص أنه تم تنوير الحاكم على التدابير الخاصة بتوفير الوقود والتقاوى والمدخلات الزراعية اللازمة لإنجاح الموسم الزراعي بالمحافظة , موضحاً أن تنوير الحاكم تضمن الجهود الجارية لتأهيل طريق الدمازين / الرصيرص و الترتيبات الخاصة بترقية خدمات المياه والصحة وإصحاح البيئة بمنطقة العزازة.

وأضاف أن اللقاء تناول التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق الإستقرار بالإقليم عامة ومحافظة الرصيرص على وجه الخصوص , وأعرب عن تقديره للجهات الداعمة للمشروعات التنموية بمحافظة الرصيرص في مقدمتها وزارة المالية وهيئة مياه الإقليم , مبيناً أن الحاكم أكد على أهمية العمل لدعم الإستقرار الأمني بمحافظة الرصيرص في إطار الخطة الأمنية العامة بالإقليم , مؤكداً أن الحاكم وعد بتوفير كافة المدخلات الزراعية إنجاحاً للموسم الزراعي بالمحافظة.

سكاي نيوز

وكاله سونا