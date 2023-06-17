وزير مالية الجزيرة يشيد بايواء المتاثرين بالحرب





امتدح الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة دور الصندوق القومى لرعاية الطلاب فى إستقرار العملية التعليمية بمؤسسات التعليم العالى.

وقطع الوزير لدى لقائه بمكتبه اليوم الدكتور أحمد حمزة الأمين العام للصندوق القومى لرعاية الطلاب بضرورة تعزيز الجهود التنسيقية لمعالجة هموم وقضايا الطلاب بالجامعات وعبر عن فخره وإعزازه بدور الصندوق في إيواء المتأثرين بالحرب.

من جانبه أكد الأمين العام لصندوق رعاية الطلاب إستمرار الجهود وتسخير الإمكانيات المتاحة لإستقرار مؤسسات التعليم العالى وعبر عن إشادته بالتنسيق القائم بين حكومة الولاية وإدارة الصندوق لدعم أنشطة وبرامج الصندوق بالولاية .. فيما أعلن الأستاذ ميرغني علي عبد الرحمن البطحاني أمين الصندوق بالجزيرة عن إستيعاب أكثر من 10 ألف مواطن من المتاثرين بالحرب بداخليات الصندوق وثمن التنسيق القائم بين وزارة المالية والصندوق.

يذكر أن اللقاء تطرق للعديد من القضايا الخاصة بإستقرار مؤسسات التعليم العالى بالولاية ..

سكاي نيوز

وكاله سونا