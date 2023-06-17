لجنة الأطباء الأختصاصين بالنيل الابيض تقف على الأوضاع بالمستشفيات





قامت لجنة الأطباء الأختصاصيين المكلفة بالطواف علي مستشفيات ولاية النيل الابيض برئاسة الدكتور عبدالله عبدالكريم قامت بزيارات لمستشفيات كوستي، ربك، الدويم والقطينة حيث شملت أقسام الطوارئ والعناية المكثفة ومجمعات العمليات والأطفال حديثي الولادة . وقال الدكتور عبدالله عبدالكريم رئيس اللجنة إن الهدف من هذه اللجنة الوقوف علي الوضع الراهن بكل مستشفيات الولاية خاصة فيما يلي التخصصات الدقيقة وتحديد الفجوة من المتطلبات الأساسية المتعلقة بنظم العمل والموجهات العامة والكوادر والاجهزة والمعدات بالإضافة للمباني وذلك باستخدام استمارة التقييم والاجازة من اللجنة وسوف يتم جمع البيانات وتحليل الوضع الراهن ورفع التوصيات للوزارة والوالي علي أن تشمل التوصيات، توصيات عاجلة للبدء المباشر للاستفادة من الخبرات الوافدة للولاية وتوصيات اخري طويلة الأمد . من جهته اكد الدكتور الزين سعد ادم مدير الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بالنيل الابيض جاهزية الوزارة للاستفادة من الكوادر الصحية الوافدة في مجال ترقية وتطوير النظام الصحي بالولاية فضلا عن توفير الخدمات الصحية وتغطية النقص في الأجهزة والمعدات الطبية وتدريب الكوادر الطبية من أجل توطين التخصصات الطبية النادرة بالولاية مشيرا الي انه ستتم الاستفادة من تلك الكوادر لتأسيس وتطوير التخصصات الموجودة.

وأضاف الزين أن اللجنة وقفت الوضع الراهن بالمستشفيات من حيث المتطلبات الأساسية في مجالات الأجهزة والمعدات والكوادر .

سكاي نيوز

وكاله سونا