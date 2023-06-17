الجزيرة بحث السبل الكفيلة لتكوين محفظة بنكية للتمويل الزراعي





بحث الإجتماع المشترك بين حكومة ولاية الجزيرة وإدارة مشروع الجزيرة ومدير بنك السودان المركزي فرع مدني ومديري عموم البنوك الموجودين بولاية الجزيرة الذي إنعقد صباح اليوم بقصر الضيافة بمدني برئاسة الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف السبل الكفيلة لتكوين محفظة بنكية لتمويل زراعة محاصيل العروة الصيفية بمشروع الجزيرة.

وأمن الاجتماع على تكوين لجنة لدراسة الجوانب الفنية المتعلقة بعمل البنوك والتواصل مع محافظ بنك السودان المركزي لتسهيل إجراءات المحفظة حيث بلغت جملة التبرعات لبداية عمل المحفظة مبلغ 900 مليون جنيه ..

من جانبه شدد والي الجزيرة على أهمية تسريع إجراءات المحفظة البنكية لتوفير التمويل اللازم الأسبوع الجاري وأكد أن الزراعة هي المخرج الوحيد للوضع الإقتصادي للبلاد .

. فيما احتج محافظ مشروع الجزيرة من تأخر عمليات التمويل الذي قد يؤدي لفشل الموسم الزراعي وخاصة أن الزراعة مرتبطة بتواريخ محددة وناشد كافة الجهات ذات الصلة للإسراع في تسهيل إجراءات التمويل مشيرا الي التفاهمات مع عدد من الشركات العاملة في مجال التأمين والمدخلات الزراعية لتوفير التقاوي والأسمدة والمبيدات إضافة لتوفير الجازولين بواسطة حكومة الجزيرة ..

من جانبه أكد الأستاذ مجدي بخيت مدير بنك السودان المركزي فرع مدني على أهمية المحفظة لتمويل الموسم الزراعي وأعلن عن تحديد قيمة الأسهم وإكتمال كافة الترتيبات الفنية للمحفظة ..

سكاي نيوز

وكاله سونا