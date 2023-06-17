منظمة الدعوة الإسلامية توزع مواد اغاثية للوافدين من الخرطوم للجزيرة





وزعت منظمة الدعوة الإسلامية فرع السودان موادا غذائية ووجبات جاهزة بلغت عشرون اطنان علي ثلاثة آلاف وخمسمائة وافد من الخرطوم بمركز الإيواء بداخلية كلية التربية بحنتوب وحي الوحدة الوطنية بمدينة ود مدني ولاية الجزيرة.

وقال مدير إقليم السودان برئاسة منظمة الدعوة الإسلامية عزام أحمد الأمين أن المنظمة وضعت خططا إسعافية تتضمن توزيع الغذاء وتوفير الإيواء لمجابهة موجات النزوح والتي تسببت بها الحرب الدائرة في الخرطوم داعيا المنظمات الطوعية السعي لمزيد من العمل الإغاثي لمساعدة المتضررين من الحرب،

من جانبه أكد رئيس بعثة القطاع الأوسط بمنظمة الدعوة الإسلامية عبد القادر مكاوي عباس علي أن الولايات بوسط السودان كانت الأكثر تأثرا بموجة النزوح لقربها من ولاية الخرطوم مشيرا إلي تنسيقهم التام مع مفوضية العون الإنساني والمنظمات الطوعية الأخري لتقديم كافة الأعمال الإغاثية.

كما دعت مديرة المشروعات بالمنظمة أماني عبدالله الي مزيد من التنسيق وتوفير الخدمات الصحية والمساعدات الغذائية واشارت الي ان المنظمة ستواصل جهودها داخل وخارج السودان لتوفير المزيد من الدعم الإنساني

سكاي نيوز

وكاله سونا