الجزيرة : تأجيل إمتحانات المرحلة الابتدائية لمحلية الكاملين





أكملت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة كافة ترتيباتها لإنطلاق إمتحانات المرحلة الإبتدائية يوم بعد غد الإثنين 19 يونيو الجاري لعدد 105 ألف تلميذاً وتلميذة منهم 11 ألف من ولاية الخرطوم موزعين على 482 مركزاً في محليات الولاية عدا محلية الكاملين إضافة لعدد 18 مركزاً خارج السودان. وأعلن الأستاذ عبدالمهيمن كريم مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة في تصريح ” لسونا” أن وزارته عملت على توزيع مراكز الإمتحانات جغرافياً للحد من حركة الطلاب وأرجع إستثناء تلاميذ محلية الكاملين من الإمتحانات لتأثرها بالأحداث الجارية في الخرطوم، مجدداً إلتزام وزارته بإجراء الإمتحانات في محلية الكاملين لاحقاً.

سكاي نيوز

وكاله سونا