انطلاقة امتحانات المرحلة الابتدائية بولاية كسلا





انطلفت صباح اليوم بولاية كسلا امتحانات المرحلة الابتدائية التي يجلس لها ٢٣٦٨٠ تلميذا وتلميذة موزعين على ١٦٢ مركزا على مستوى محليات الولاية من بينهم ١٦٠٠ تلميذا وتلميذة من الوافدين من ولاية الخرطوم الي كسلا بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد.

وكان والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله برفقة لجنة امن الولاية ووزير التربية والتوجيه المكلف قرع جرس انطلاقة الامتحانات من مدرسة الصداقة الأساسية بنات بحي الميرغنية إيذانا لانطلاقة الامتحانات وعودة السلم التعليمي القديم( ابتدائي – متوسط – ثانوي) ٦٣٣ بدلا عن مرحتلي الاساس والثانوي ٩ -٣.

وحيا الوالي المكلف جهود المعلمين والمعلمات ووزارة التربية والتوجيه التي بذلت رغم المعاناة وعدم صرف المرتبات و الظروف المعلومة وإكمال المقرر وصولا إلى مرحلة عقد الامتحانات مؤكدا حرص حكومة الولاية بالعمل علي تذليل كافة العقبات التي تعترض الامتحانات مشيرا إلى جاهزية الولاية لعقد امتحانات الشهادة الثانوية متى ماتم الإعلان عنها.

ووجه الوالي بعدد من الرسائل خصها بها مجتمع كسلا بالشكر والتقدير خاصة ايواء كافة الاسر التي وفدت إلى الولاية واستضافتهم في منازلهم دون الحوجة إلى إقامة مراكز للايواء مما جعل الآلية أن تقدم تجربة ونموذجا لبقية اهل السودان في التراحم والتعاضد. كما حيا الوالي منسوبي وزارة التربية والتوجيه وجهودهم في إكمال المقررات دون ملل وكل مايتعلق بالامتحانات منذ وضعها والإشراف عليها ومراقبتها وتصحيحها إضافة الي تحملهم للمسئولية وضرب المثل في التفاني والإخلاص في خدمة اهل الولاية.

وثمن الوالي دور لجنة امن الولاية وحرصها علي استتباب الأمن وجهدهما المقدر في كل المحليات ومراحل تأمين الامتحانات من ترحيلها وحراستها وتامينها وصولا لمرحلة إعلان النتيجة.

واعرب الوالي عن تمنياته بأن يحرز التلاميذ الممتحنين نتائج مشرفة ترضي وتعكس جهود أولياء الأمور والاسر التي بذلت خلال الفترة الماضية.

من جانبه اوضح وزير التربية والتوجيه المكلف الاستاذ ماهر الحسين أن الامتحانات تعقد في ظل ظروف استثنائية كبيرة وتعقيدات. وقال ان عدد الجالسين للامتحانات من البنين بلغ ١٢٠٣٤ تلميذا ومن البنات ١١٨٢٦ تلميذه بالاضافة الى ١٦٠٠ من التلاميذ الوافدين من الخرطوم والذين تم استيعابهم مجانا في العملية التعليمية.

واضاف انه وبهذه الامتحانات قد تم فعليا تنفيذ تغيير السلم التعليمي بالعودة إلى النظام القديم. وتقدم ماهر بالشكر لكافة المعلمين والمعلمات وادارات الوزارة على ماتم من جهد كبير ومقدر من أجل بلوغ المرحلة بالاضافة الى وقوف حكومة الولاية وأجهزتها المختلف مع الوزارة معربا عن تمنياته ان تتحقق الأمنيات بإحراز نتائج مشرفة تعكس ماتم من عمل في هذا الشأن.

من جانبه استعرض اللواء شرطة حقوقي د. سفيان عبد الوهاب مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الامن مؤشرات خطة تأمين الامتحانات في كافة مراحله والتي تم اجازتها في اجتماع لجنة أمن الولاية والتي تم بموجبها توفير العدد الكافي لتأمين الامتحانات والمراكز عبر لجان مشتركة من وزارة التربية والتوجيه والأجهزة الأمنية بالولاية مبينا أن الامتحانات تاني في ظل ظروف أمنية معلومة وستشهد نجاحا نوعيا في تأمينها. وعلى مستوي محلية حلفا الجديدة فقد انطلقت امتحانات الشهادة الابتدائية وسط أجواء هادئة ومستقرة حيث بلغ عدد التلاميذ الممتحنين 5773 تلميذا وتلميذة فيما بلغ عدد تلاميذ الطوارئ نحو 170تلميذا وتلميذة موزعين على ٣٩ مركزا منها 14 مركزا بحلفا الجديدة و11 مركزا بريفي حلفا الجديدة و5 مراكز بالمصنع و9 مراكز بريفي المصنع

وفي ذات المنحي قام الأستاذ ماهر الحسين محمد علي مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية كسلا ـ الوزير المكلف بزيارة تفقدية لعدد من مركز الامتحانات شملت مركز رابعة العدوية بنات ومركز الفارق بنين وقف خلالها الوقوف على سير عملية إمتحانات شهادة المرحلة الابتدائة.

ورافقه في جولة التفقدية كل من مدير الادارة العامة لتعليم الاساس بالولاية الاستاذ ابو القاسم محمد الامين ومدير الامتحانات والتقويم الاستاذ حسين شنينة ومدير الادارة العامة للمرحلة المتوسطة الاستاذ صلاح بابكر وكبير موجهي مرحلة الاساس بالولاية الاستاذة فتحية علي ساعد.

واكد الاستاذ ماهر الحسين ان الامور سارت بصورة جيدة وفق مارتب لها وان الهدوء والاستقرار يسودان مراكز الامتحانات بجميع انحاء الولاية في اليوم الاول من الامتحانات ممتدحا دور المعلمين ومجهوداتهم الجبارة التي بذلوها في انجاح العام الدراسي رغم الظروف التي يمرون بها. واعرب عن شكره وتقديره لحكومة الولاية وللجنة الامنية ولمجتمع الولاية في تعاونهم.

سكاي نيوز

وكاله سونا