مستشفى الكفاح بسنار ينظم يوما علاجيا بسنار بمناسبة افتتاحه..





نظم مستشفى الكفاح بسنار بمناسبة افتتاحه وبالتعاون مع مستشفى اللواء ٦٥ دفاع جوي يوماََ علاجياََ مجانياََ استفاد منه عدد ٤٠٠ مريض شمل المقابلات و إجراءات الفحص المعملي والصيدلية، والتمريض. إلى ذلك أبان الأستاذ. عرابي أحمد عمر المدير الإداري لمستشفى الكفاح أن المستشفى يقدم خدماته من المقابلات وحتى العمليات مبيناََ أن المستشفى قام على رؤية ورسالة جديدة وله أهداف تتعلق بالمسئولية الاجتماعية وكشف في تصريح لـ(سونا) أن المستشفى تعاقد مع عدد من الاخصائيين، في مجالات الباطنية وأمراض الروماتيزم، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والجلدية، مشيرا إلى ان العمل يجري لتكملة التخصصات بالتركيز على التخصصات النادرة لتخفيف معاناة المرضى مع رحلات السفر الخارجية والداخلية ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للولايات المجاورة، وأضاف عرابي أن المستشفى يضم قسم النساء، والحوادث، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والأسنان، والعملية، والمعامل والصيدلية. ومن المشاريع المستقبلية التي أشار لها عرابي إنشاء كلية طبية لتخريج الكوادر في مختلف التخصصات المطلوبة، وتأهيل الموقع والكوادر لتأسيس قسم لعلاج أمراض السرطان بالتعاون مع وزارة الصحة بالإضافة إلى إنشاء حديقة ومتنزه للأطفال والمرافقين كجزء من إكمال مراحل العلاج النفسي، مبشراََ بتأسيس مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية والدراسات الاجتماعية مشيراََ إلى وجود مئات الباحثين المدربين، وأضاف أن هناك قطعة أرض وتم الاتفاق مع شركة استشارية لتشييد المستشفى، مبينا أن المقر الحالي داخل المستشفى العسكري، حيث يقدم خدماته لمنسوبي اللواء ٦٥ عن طريق هذه الشراكة الذكية، وأبان ان علاقة المستشفى مع المستشفيات الأخرى تكاملية تسعى بهدف توطين العلاج بسنار.

سكاي نيوز

وكاله سونا