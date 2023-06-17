اختتام دورة التخطيط للمبادرات الشبابية والمجتمعية بمحافظة الدمازين





اختتمت ادارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين بالتعاون مع مركز شباب حي الزهور اليوم الدورة التدريبية حول التخطيط للمبادرات الشبابية والمجتمعية وتحريك المجتمع برعاية الاستاذ ياسر احمد الطالب المدير التنفيذي لمحافظة الدمازين بمشاركة واسعة لشباب وشابات حي الزهور . واكد الاستاذ وليد على ادم مدير ادارة الشباب والرياضة بالمحافظة فى تصريح ( ميسر الدورة) تميز المتدربين في الدورة بالمشاركة الفعالة والانضباط بجانب تقديم افكار نيرة والرغبة الاكيدة في الاضطلاع بادوار مختلفة تاكيدا لدور الشباب في المجتمع. واوضح وليد ان مخرجات الدورة جاءت طموحة ونابعة من تطلعات الشباب وتلبي الحاجة المجتمعية ابرزها التخطيط لمبادرة شبابية تعني بالتنمية والتطوير واولوياتها الحملة الشبابية لمكافحة الملاريا تزامنا مع موسم الخريف وتحتوي ايضا علي حزمة من الانشطة المعنية بالتوعية والتثقيف المجتمعي. بجانب المبادرة الشبابية لتأهيل مركز شباب حي الزهور واعادته لسيرته الاولي وجعله قبلة ومنارة للشباب.

واضاف وليد ان المبادرات التي قدمها شباب حي الزهور اتسمت بالابداع والاستمرارية وقابلة للتطوير والتجديد وفقا للفجوات واحتياجات المجتمع.

وجدد وليد تاكيدات محافظة الدمازين والتزامها بتبني المبادرات الشبابية والمجتمعية تواصلا للنجاحات التي حققها شباب الدمازين في الفترة الاخيرة وتقديمهم لبرامج وانشطة شبابية ومجتمعية نالت الرضا والقبول وكان لها الاثر الواضح في تحريك المجتمع وتفاعل واستجابة الشباب.

سكاي نيوز

وكاله سونا