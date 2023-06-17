الشمالية تودع الفوج الثاني من حجيجها لمدينة سواكن





شهد والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي وأمين أمانة الحج والعمرة بالولاية الشمالية الاستاذ محمد إدريس محمد احمد وعدد من القيادات شهدوا بقاعة الحج والعمرة بدنقلا إحتفال وداع الفوج الثاني من حجاج الولاية الي ميناء سواكن ومنه الي جدة ومن ثم الي الأراضي المقدسة والبالغ عددهم ٩٦ حاجا وحاجة.

وهنأ والي الولاية الشمالية جميع حجاج الولاية والبالغ عددهم ٥٧٦ حاجا وحاجة والذين يسر الله تعالي لهم ووفقهم لاداء فريضة الحج لهذا العام وأكد أن حكومة الولاية وأمانة الحج والعمرة والجهات ذات الصلة بذلوا مجهودات كبيرة بالرغم من الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد في إكمال كافة إجراءات الحجاج بكل سهولة ويسر وتمكينهم من أداء الفريضة.

وطالب الوالي الحجاج بضرورة الالتزام بأرشادات وتوجيهات أمراء الافواج والبعثة الادارية المتكاملة المرافقة لهم حتي يتمكنوا من خدمتهم بالاراضي المقدسة كما دعا الوالي حجاج الولاية بالتضرع للمولي عز وجل والاكثار من الدعاء بأن يحفظ الله البلاد ويجنبها الفتن وأن ينصر القوات المسلحة في معركة العزة والكرامة لدحر متمردي الدعم السريع.

من جانبه اكد أمين أمانة الحج والعمرة بالشمالية أن إجراءات تفويج حجاج الولاية الي ميناء سواكن تسير بصورة طيبة ووفق الخطة الموضوعة لذلك وأشار الي أن الأمانة ستودع مساء الخميس القادم الثاني والعشرين من شهر يونيو الجاري ثلاثة أفواج الي ميناء سواكن بعدد ١٤٤ حاجا وحاجة بعد أن ودعت الأمانة خلال اليومين الماضيين سبعة أفواج من محليات دنقلا والقولد والدبة ومروي الي ميناء سواكن بعدد ٣٣٦ حاجا وحاجة ليكتمل بذلك تفويج حجاج الولاية الشمالية لهذا العام للأراضي المقدسة بعدد ١٢ فوجا وأشاد بجهود والي الولاية الشمالية ومتابعته اللصيقة لجميع أعمال حج ١٤٤٤هجرية كما إمتدح جهود مؤسسات الولاية المختلفة وشركاء الحج والعمرة ومساندتهم لأمانة الحج والعمرة مما مكنها من أداء مهامها وواجباتها تجاه حجاج الولاية الراغبين لاداء مناسك الحج لهذا العام بكل سهولة ويسر.

سكاي نيوز

وكاله سونا