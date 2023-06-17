وزارة الصحة بسنار تواصل تنفيذ برامجها العلاجية للوافدين





واصلت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار أنشطة الوزارة العلاجية والتثقيفيةو برامج التغذية المتنوعة وذلك بالمستشفيات والمراكز الصحية المختلفة.

اعلنت بذلك لسونا الأستاذة منال ضوينا حماد مدير إدارة التغذية بوزارة الصحة مشيرة إلى أن وزارة الصحة تقدم الخدمة للمرضي و مواطني الولاية وللوافدين من الخرطوم جراء الحرب الدائره هناك. من جهتها ابانت حاجة محمد الطيب مسئولة التغذية العلاجية انهم قدموا محاضرات تثقيفية للمرضى ومرافقيهم والوافدين داخل مستشفى سنجة عن التغذية العلاجية لجميع الأمراض. كما تم توزيع عدد من المطبقات التثقيفية عن التغذية العلاجية.

سكاي نيوز

وكاله سونا