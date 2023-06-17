تشكيل لجان صحية وإشرافية لمراكز الإيواء بولاية الجزيرة





بحثت اللجنة الفنية لإيواء المتأثرين بالأحداث الجارية بالبلاد في إجتماعها صباح اليوم بأمانة حكومة ولاية الجزيرة بمدني برئاسة الأستاذ طارق عبد الرحمن مدير عام وزارة الشباب والرياضة رئيس لجنة الإشراف على مراكز الإيواء والتنسيق مع المنظمات والمبادرات العاملة في مساعدة الوافدين والمحليات لإعداد مراكز للإيواء.

وأمن الإجتماع على أهمية تأمين المراكز وإدخال العنصر النسائي في التأمين وتنظيم حملات إصحاح البيئة في المعسكرات وتفعيل الدعم النفسي للأسر والأطفال والتنسيق مع المنظمات لمنع الازدواجية في توزيع مواد الإيواء. كما أكد الإجتماع على ضرورة تكليف مديرين للمعسكرات وتكوين لجان صحية وإشرافية لمراكز الإيواء .

. من جانبه أكد رئيس اللجنة إستقرار الأوضاع في جميع مراكز الإيواء بالولاية ووجه بضرورة وضع خطة لتسيير العمل بالمركز ..

سكاي نيوز

وكاله سونا