وزيرة مصرية تدعو الشباب للعمل بـ”المشاريع القومية” بدلاً من الهجرة





دعت وزيرة الهجرة المصرية، سها جندي، الشباب في بلادها إلى السير في الطرق القانونية للعمل، والالتحاق ببرامج الوزارة للتدريب والتأهيل من أجل التوظيف، بدعوى اكتساب المهارات والخبرات التي تؤهلهم للعمل في “المشاريع القومية” للدولة، أو الحصول على فرص عمل آمنة في الخارج، بدلاً من إلقاء أنفسهم في رحلات الموت.

وتعرض مئات من المهاجرين غير النظاميين، الغالبية منهم من مصر، للغرق قبالة الساحل الجنوبي الغربي من اليونان، بعدما غادر قارب صيد فارغ مصر إلى مدينة طبرق الليبية، ثم امتلأ بمئات من المهاجرين الذين غادروا من مصر إلى ليبيا بطريقة غير قانونية.

وكان القارب متوجهاً إلى إيطاليا، إلا أن محركه تعطل ليل الثلاثاء-الأربعاء، وغرق خلال 15 دقيقة في مياه عميقة بسبب حمولته الزائدة.

وأعربت جندي عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، الذين لقوا حتفهم في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية، مؤكدة أن القارب أبحر من السواحل الليبية، وليس المصرية، وكان به المئات من جنسيات مختلفة، ومن بينهم مصريون.

أضافت جندي، في بيان، مساء السبت، أنه يجري التنسيق حالياً مع الجهات المعنية للوقوف على أسماء الناجين وموقفهم، وكذلك الذين لقوا مصرعهم خلال هذه الكارثة، مستطردة بأن إجمالي عدد من كانوا على المركب يتراوح بين 400 و750 شخصاً، وإجمالي المصريين الناجين منهم بلغ 43، بواقع 5 قصر، و38 شاباً تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً.

وتابعت أن هناك 8 أشخاص (مصريين) يخضعون للتحقيق، بعد أن وجهت لهم تهم تنظيم هجرة غير شرعية، والتسبب في قتل ضحايا، والانتماء إلى منظمة جريمة منظمة، وهم رهن الاعتقال (في اليونان).

وأتمت جندي بأن إجمالي الناجين من الحادث بلغ 104، منهم 12 باكستانياً، و47 سورياً، واثنان من دولة فلسطين، خاتمة أن عدد المفقودين من المصريين غير محدد، لأن الحادث كان في مياه عميقة جداً.

من جهتها، نشرت السفارة المصرية في أثينا، عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، كشفاً يضم أسماء 43 ناجياً مصرياً، في إطار جهود السفارة لمتابعة تداعيات حادث غرق قارب المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل اليونان.

وضمت أسماء الناجين كلاً من: سيد محمد من القاهرة (22 عاماً)، ويوسف سليم سليم من القاهرة (22 عاماً)، ومحمد محمد فتحي من القاهرة (41 عاماً)، وهاشم عمران عمران من القاهرة (21 عاماً)، ورضا صبحي السيد من القاهرة (17 عاماً)، وأحمد صبحي السيد أحمد من القاهرة (18 عاماً)، ومحمد عماد عبد المجيد من القاهرة (16 عاماً)، وعبد الله عاطف عبد الستار من المنوفية (21 عاماً).

كما ضمت: ناجي رجب علام عيسى من القاهرة (35 عاماً)، وأحمد حمدان عبد المقصود من القاهرة (19 عاماً)، ومحمود نصر شلبي من القاهرة (22 عاماً)، وسعيد سمير قلموش من القاهرة (17 عاماً)، وعبد العال حليم شاش من القاهرة (17 عاماً)، وناصر وائل البيشي من القاهرة (16 عاماً)، وسيد أحمد كمال من المنوفية (40 عاماً).

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد دانت بأشد العبارات استمرار العصابات المنظمة لجرائم الهجرة السرية في استغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضة حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل، مؤكدة أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدى السنوات الماضية لضبط الحدود، ومنع خروج المهاجرين عبر السواحل المصرية.

سكاي نيوز

العربي الجديد