قصة ولا أغرب .. ستجعلك تتوقف عن تناول الطعام في الفراش





إذا كنت من محبي تناول الطعام وأنت مستلقٍ في الفراش، فحري بك أن تتطلع على هذه القصة الأغرب من الخيال والتي ستغير من سلوكك قطعاً.

كشف طبيب من سنغافورة عن الدافع وراء التحذير من خطر تناول الطعام في الفراش، وروى الدكتور سام الذي يقول إنه “ممارس عام”، في مقطع فيديو على تطبيق “تيك توك” قصة رجل صيني يبلغ من العمر 24 عامًا من جوانجدونج بالصين، وكان معتادًا على ترك عبوات طعام متناثرة حول فراشه.

وقال: ذات ليلة استيقظت بسبب ألم حاد في أذني، وبعدما ألقت عائلتي نظرة داخل أذني انزعجوا مما رأوه، ثم أخذوني لرؤية الطبيب، الذي وجد صرصورًا يعيش في أذني.

وأشار إلى أن الصرصور كان يثير انزعاج الرجل بشكل كبير، لأنه كان يزحف في الداخل، وكانت المفاجأة حين عثر الطبيب على عائلة كاملة مكونة من 10 صراصير صغار، حسب ما نقلته صحيفة “نيويورك بوست” عن دكتور سام.

وعلى الرغم من ندرة حدوث الأمر، على حد قوله، فإنه حذر من أنه يمكن أن يحدث لأي شخص، وقال إن الصراصير ليست فقط هي التي يمكن أن تزحف إلى الأذن، لافتاً إلى أن الصراصير تنجذب إلى رائحة شمع الأذن.

وتابع: بالإضافة إلى أن قناة الأذن هي بيئة مظلمة ورطبة، فإن الصراصير استخدمت أذن هذا الرجل كقاعدة للقيام بالجري في منتصف الليل للحصول على الطعام الذي كان دائما قريباً منه.

وقدم الدكتور سام بعض النصائح لما يجب عليك فعله إذا اكتشفت وجود حشرة في أذنك وهي كالآتي:

1- لا داعي للذعر

قال إنه لا داعي للذعر لأن قناة الأذن هي طريق مسدود وليست متصلة مباشرة بالدماغ.

2- لا تحاول استخراجها

يجب عليك عدم محاولة استخراج الحشرة بنفسك، حيث قد ينتهي بك الأمر إلى إلحاق ضرر بنفسك أكثر من الحشرة.

3- إغراق الحشرة

وقال الطبيب إن طريقة التخلص من الحشرة هي إغراقها بدلاً من استخراجها، وعرض مقطع فيديو لرجل يصب “بيروكسيد الهيدروجين” في أذنه ليخرج عنكبوتًا يعيش فيها، لكنه نصح فقط باستخدام زيت الزيتون لإغراق الحشرة أو إخراجها من الأذن، إلا أنه نصح بزيارة الطبيب أولاً قبل القيام بذلك.

“العربية نت”