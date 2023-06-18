قصة حب بيومي فؤاد وزوجته تقول: فى إحدى مرات سجوده شعرت وكأنه يسجد في قلبي





احتفل الفنان الكوميدي بيومي فؤاد، بعيد ميلاده الجمعة 16 يونيو، والذى استطاع خلال السنوات الماضية أن يرسم الابتسامة على وجوه جمهوره المتواجد في كل مكان من خلال السينما والتليفزيون بالعديد من الأعمال الكوميدية التي لا غنى عن وجوده فيها لما يتمتع به من خفة دم وارتجال خاصة في الايفهات الكوميدية، مع نجوم كبار أمثال أحمد حلمي، احمد مكى، هاني رمزي، رامز جلال، وغيرهم.

لا شك أن للفنان قصص حب في حياته بعضها يكلل بالزواج والبعض يكون ذكرى في حياته، ولكن الفنان بيومي فؤاد كان تجربته في الحب مميزة ومختلفة، فهو لم يكن زواج عن حب ولم يكن زواج صالونات، حيث قالت أماني زوجة الفنان بيومي فؤاد في مداخلة هاتفية بإحدى البرامج التليفزيونية: “كانت بداية معرفتنا ببعض في كلية فنون جميلة، وتقابلنا في المسرح وكان وقتها بيومي مخرج منفذ وأنا كنت أعمل في الديكور”.

وتابعت زوجة بيومي فؤاد: “لفت نظري جدًا وهو كان محبوبًا لكل الناس بشكل غير طبيعي وخفة الدم والحضور، وهو كان بيصلي على المسرح كل يوم عادى ولكن في يوم وهو بيصلي على المسرح وأنا جالسة في صفوف الجمهور وفى إحدى مرات سجوده شعرت وكأنه يسجد في قلبي ولقيت نفسي بحبه حب غريب رغم إني مش بتاعة عبد الحليم حافظ وكده، واستغربت نفسي جدًا، وقلت لنفسي أنا بحب الراجل جدًا، وأنا اللي بدأت الموضوع وأبديت إعجابي به، وهو اتكسف يقولي لا وعزمني على فنجان قهوة”.

وكشف الفنان بيومي فؤاد تفاصيل أخرى عن زواجه في برنامج “واحدة من الناس” للإعلامي عمرو الليثي قائلاً: “تعرفت على زوجتي من خلال الكلية، وذهبت مع نفسها وأخبرتهم ولكنهم رفضوا ومكنتش اعرف وهي مرت بالعديد من المشاكل، وحينما ذهبت لزيارة أهلها وافقوا على زواجه منها.

وتابع بيومي فؤاد: “والدي تفاجأ انى خارج من المنزل وبقوله انا رايح اخطب وسألني مرة تانية وقلتله نفس الإجابة، فقالي ربنا معاك، وده لإننا صعايدة، لازم أروح أنا الأول عشان لو اترفضت لو رحت مش مشكلة لكن مينفعش أبويا هو اللي يترفض”.

“اليوم السابع”