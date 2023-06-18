بالصور .. محمد رمضان يحتفل بتخرج ابنته من الروضة ويتخطى الـ21 مليون مشاهدة





نشر النجم المصري محمد رمضان منشوراً جديداً على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تضمّن عدة صور وفيديوهات تُظهر احتفاله مع زوجته بتخرُّج ابنته من مرحلة الروضة.

ولم يكن رمضان وحده الذي يشعر بالفرحة في الحفل؛ بل أيضاً جميع الحضور؛ خاصة طلاب المدرسة الذين تهافتوا على النجم لإلقاء السلام عليه والتقاط الصور معه، وكذلك الحصول على توقيعه.

وأرفق رمضان منشوره بتعليق كتب فيه: “اليوم من حفل تخرج ابنتي من صف الروضة الثانية إلى الصف الأول الابتدائي”.

وفي سياق منفصل، حقق محمد رمضان نجاحاً كبيراً في أغنيته «كم بيبي كم» على اليوتيوب، التي قام بغنائها من فيلم «هارلي» في عيد الفطر المنصرم؛ إذ حققت الأغنية حتى الآن حوالي الـ21 مليون مشاهدة.

وأعلن محمد رمضان مؤخراً عن تعاقده على تقديم الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، بعد تحقيقه نجاحاً كبيراً خلال موسم دراما رمضان الماضي.



ونشر الفنان محمد رمضان عبْر حسابه الرسمي بـ”إنستغرام” مجموعةً من الصور، والتي ظهر من خلالها وهو يوقِّع عقد تقديم الجزء الثاني من مسلسل “جعفر العمدة”، والذي سيتم عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم.. وعلق محمد رمضان على الصور قائلاً: “وقَّعت أمس عقد مسلسل (جعفر العمدة) الجزء الثاني، بعدما اطمنت أنه ثقة في الله، هيكون أقوى من الأول بكتير، إنتاج ميديا هب، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي، رمضان ٢٠٢٤ يجمعنا بإذن الله”.