هل يقوم أنشيلوتي بتدريب منتخب البرازيل؟





ازدادت الشائعات عن قرب تولي مدرب ريال مدريد الحالي، كارلو أنشيلوتي، مسؤولية منتخب البرازيل بعد الفوز الكاسح لراقصي السامبا على غينيا 4-1 خلال مباراة ودية في إسبانيا.

وذكرت مجموعة (جلوبو) الإعلامية “يعتبر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن التعاقد مع المدرب كارلو أنشيلوتي مسألة مفروغ منها”، مضيفة أن الإيطالي “ربما يتولى منصبه الجديد بدءا من يناير/كانون ثان أو يونيو/حزيران 2024”.وبحسب المذيع لويز روبرتو من قناة (تي في جلوبو)، فإن رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريجيز “ينوي الإعلان عن الاتفاق المحتمل مع المدرب الإيطالي بنهاية الشهر الجاري”. وتكثفت التكهنات بالحصول على خدمات أنشيلوتي، عقب رحيل المدرب السابق تيتي الذي انتهت مسيرته مع ال(سيليساو) بعد الخروج من ربع نهائي مونديال قطر 2022.