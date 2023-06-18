والي ولاية كسلا يدين إغتيال والي ولاية غرب دارفور





أدان والي ولاية كسلا المكلف الأستاذ خوجلي حمد عبد الله بأشد عبارات الشجب والإستنكار إغتيال والي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله أبكر والذي اغتالته الأيدي الآثمة الملطخة بدماء الأبرياء غيلة وغدراً.

وقال الوالي إن إغتيال والي غرب دارفور يضيف لقوات الدعم السريع لسجلها الإجرامي صفحة جديدة وإشاعة الفتنة وسط أهله، منادياً بتكوين لجنة تحقيق مستقلة في هذا الحادث معرباً عن تمنياته أن يحفظ الله السودان وأهله والخزي والعار لقوات الدعم السريع الهمجية.

وكان والي كسلا قد تقدم بإسم حكومة الولاية وأعضائها وكافة مواطنى الولاية بنعي الفقيد والي غرب دارفور.

سكاي نيوز

وكاله سونا