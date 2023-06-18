منسق الشئون الإنسانية في السودان تؤكد دعمها للعمل الإنساني بالبلاد





أكدت المنسق المقيم ومنسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة بالسودان السيدة كلمنتين نكوالتي سلامي إستعدادها التام لدعم العمل الإنساني في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها السودان حالياً، ومضاعفة الجهود بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الإجتماع المشترك مع اللجنة العليا لمتابعة الأوضاع الإنسانية بالسودان الذي انعقد اليوم بمقر اللجنة ببورتسودان برئاسة وزير التنمية الإجتماعية الإتحادي الأستاذ أحمد آدم بخيت الذي قدم تنويراً مفصلاً حول الأوضاع الإنسانية بالسودان وجهود اللجنة لمعالجة هذه الأوضاع من حيث إستقبال المساعدات الإنسانية عبر المنافذ الجوية والبحرية وتوصيلها للمتأثرين في ولايات السودان المختلفة، ومتابعة ومعالجة أوضاع النازحين من السودان إلى دول الجوار بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذه الدول، كما قدم الوزير شرحاً مفصلاً حول جهود اللجنة العليا لتقديم التسهيلات اللازمة للمساعدين الدوليين في هذا المجال، حيث أشادت السيدة سلامى بمستوى أداء اللجنةالعليا ودورها في متابعة ومعالجة الأوضاع الإنسانية في الظروف الراهنة بالسودان.

سكاي نيوز

وكاله سونا