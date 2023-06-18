السودان واثيوبيا يؤكدان حرصهما على تحقيق الأمن والإستقرار





أكد الجانبان السودانى الإثيوبي حرصهما على أمن واستقرار الشريط الحدودي وسلامة المواطنين والعابرين من الدولتين بالمنطقة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى أجراها وإلى ولاية القضارف المكلف الأستاذ محمد عبدالرحمن بمكتبه اليوم مع السفير الإثيوبي لدى السودان ابيطال امرو بحضور لجنة أمن الولاية والقنصل الإثيوبي بالقضارف حيث أكد الطرفان ضمان موسم زراعى مستقر على الشريط الحدودي وتفعيل اللجان الأمنية المشتركة وحركة التبادل والتجارة البينية والزيارات المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية وترقيتها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين كما تطرقا إلى التواصل المبكر بين حكومة القضارف والسفارة والقنصلية الإثيوبية والتعاون المشترك الذي أسهم في تسهيل مغادرة رعايا الدول الأجنبية والبعثات الدبلوماسية في المرحلة الأولى من أحداث الخرطوم عبر معبر القلابات الحدودي وجددا تقديم كلما من شأنه تذليل العقبات وحلحلة القضايا محل الاهتمام المشترك.

سكاي نيوز

وكاله سونا