الخارجية: فتح منافذ لتوثيق الشهادات وتخفيض الرسوم ل٥٠٪





في إطار جهود وزارة الخارجية الرامية الي تسهيل اجراءات توثيق الشهادات الجامعية اعلت وزارة الخارجية عن فتح نافذة توثيقات وزارة الخارجية بالسفارة السودانية بالقاهرة ونافذة للتوثيق بمدينة بورسودان والعمل جار لفتح نافذة بمدينة ادمدني .

وفي ذات الاطار ولتخفيف الرسوم الهجرية والتوثيق علي المواطنين الذين استقر بهم المقام بجمهورية مصر العربية الشقيقة اصدر السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قرارًا بتخفيض الرسوم الهجرية والتوثيق بنسبة ٥٠٪؜ وذلك إعتباراً من يوم غد الاثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣.م.

سكاي نيوز

وكاله سونا