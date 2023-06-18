شرق دارفور تبشر مرضى الكلى بإستلام معينات الغسيل





إستلمت الإمدادات الطبية بولاية شرق دارفور أمس السبت معينات مركز غسيل الكلى بالضعين الذي ظل متوقفا عن العمل نسبة لعدم وجود معينات الغسيل، وأوضح مدير فرع الإمدادات الطبية بالولاية دكتور الزين أحمد إسماعيل أن إدارته سعت بكل جهد مع الولايات المجاورة حتي تتحصل على معينات مركز غسيل الكلى الذي ظل متوقفا لعدد من الأيام، مبشراً كل مرضي الغسيل بالولاية بالحصول علي عدد 24 غسلة تم جلبها من ولاية مجاورة بعد أن تم إيجار عربة مخصصة لنقل المعينات في ظل ظروف أمنية صعبة حتي تصل شرق دارفور.

وأكد وصول معينات امدادات الغسيل ومباشرة المركز خدمة مرضى الغسيل ، مناشداً كل مرضى الغسيل بالتوجه إلى مركز الغسيل لتلقي الخدمات العلاجية. ومن جانبه أشار مدير فرع الإمدادات الطبية أن ادارأته تسعى جاهدا مرة أخرى للحصول على 34 غسلة في القريب العاجل بعلاقته مع ولايه ثانية لجلبها لولاية شرق دارفور حتي لا يتأثر المرضى بتوقف المركز عن الإمداد الدوائي ومعينات الغسيل، مبيناََ دكتور الزين في حديثة أن حاويات معينات غسيل الكلى حصة الولاية القادمة من الإتحادية الآن بولاية شمال دارفور بها أكثر من 400 غسلة ستصل الولاية.

سكاي نيوز

وكاله سونا