إفتتاح عيادات الشبكية والقرنية بمستشفى مكة بمدني





أعلنت إدارة مستشفي مكة لطب العيون بمدني عن إفتتاح عيادات تخصصية لأمراض الشبكية والقرنية.

ولفت الأستاذ أحمد حسن مقلد مدير مستشفى مكة بمدني في تصريح لسونا أن عيادات الشبكية والقرنية من العيادات النادرة وإفتتاحها يعزز إستراتيجية إدارة المستشفي الرامية للنهوض بالخدمة الصحية في كافة المجالات عبر توفير العيادات التخصصية النادرة والإستفادة من الأطر الطبية القادمة من ولاية الخرطوم.

وأعلن مقلد عن صدور جدولة لتنظيم العيادات التخصصية داخل المستشفى حيث تم تخصيص يومي الأحد والثلاثاء لعيادة الدكتورة زحل الحسن أخصائي الشبكية وعلاج مضاعفات سكري العين بمستشفى مكة فرع الرياض، وتخصيص يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع لعيادة الدكتور النزير محمد آدم إستشاري القرنية بمستشفى مكة فرع الرياض بولاية الخرطوم بالإضافة لتخصص يوم الأربعاء من كل أسبوع لعيادة الدكتورة أماني محمد حسين إستشاري القرنية بمستشفى مكة فرع الرياض بالخرطوم.

سكاي نيوز

وكاله سونا