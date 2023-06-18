عيادات جوالة بولاية سنار





إستعرضت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بولاية سنار في إجتماع اللجنة الفنية للطوارئ الذي عقد اليوم برئاسة الأستاذة مواهب قسم الله الأمين مدير الإدارة العامة للطوارئ، التقارير الاحصائية للوافدين والأمراض بحضور ممثلي الهيئة الطبية الدولية (منظمة فيالق الطبية) وممثل منظمة الصحة العالمية.

وبحث الإجتماع الإحتياجات الصحية للوافدين فى ظل هذه الظروف الإستثنائية. وقالت إن المنظمات الخارجية لم توصل مساعداتها حتى الآن لولاية سنار حتى تقوم بالدور المطلوب لمساعدة الوافدين. واشارت رئيس اللجنة الفنية للطوارئ إلى أن التدخل سوف يكون فى حدود الحاجة المعقولة والمتوفرة فى الولاية نسبة لتأثر البلاد بأحداث الحرب الدائرة بالخرطوم. فيما أكد د٠ جمال فتح الرحمن ممثل منظمة فيالق الطبية أن برنامج طوارئ الوافدين سيستمر، مؤكداً أن محلية الدندر والسوكى من أكثر المحليات تأثراً بالنازحين مبينا عزم المنظمة تنفيذ عيادات جوالة إبتداءا بمحلية السوكى وتنفيذ العديد من البرامج التى تصب فى مصلحة الوافدين من أبناء الولاية موضحا أن المنظمة تعمل على برنامج الصحة والتغذية والاصحاح.

سكاي نيوز

وكاله سونا