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اتفاق بين الخرطوم والجزيرة لتنسيب موظفي الرعاية الاجتماعية

2023/06/18
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وجه والي الخرطوم المُكلف كل اجهزة حكومته بالتحرك واجراء اتصالات مع الولايات لايجاد حلول للمشكلات التي أفرزتها الحرب خاصة في القضايا المتعلقة بتوفير السلع والرعاية الاجتماعية واكمال تفويج الحجاج. وانعقد اليوم في هذا الخصوص اجتماع مشترك بين وزير التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم مع وزير الرعاية الاجتماعية ولاية الجزيرة بغرض تنسيق العمل للإشراف علي (دار الامل لرعاية الطفل ولاية الجزيرة ) التي استوعبت أطفال دار المايقوما (الخرطوم). وتم الاتفاق على تعيين مديرة للمركز وتنسيب موظفي وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم للعمل مع إدارات وزارة الرعاية الاجتماعية ولاية الجزيرة حسب مواقع سكنهم كما اتخذ الاجتماع عددا من الترتيبات لتوفير الرعاية الكاملة للاطفال بالشراكة مع كل المؤسسات الفاعلة.

سكاي نيوز
وكاله سونا

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