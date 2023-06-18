غرب كردفان: إكتمال ترتيبات امتحانات الصف السادس وجلوس التلاميذ الوافدين





ترٲس الاستاذ ادم كرشوم نورالدين نائب والي غرب كردفان اجتماع لجنة امن الولاية المشترك مع وزارة التربية والتوجيه بحضور الامين العام للحكومة والمدير العام لوزارة المالية والقوي العاملة والمديرين التنفيذيين للمحليات. وتناول الاجتماع آخر الترتيبات المتعلقة بإمتحانات الصف السادس ابتدائي والتي تنطلق يوم بعد غد الثلاثاء العشرين من يونيو الجاري. و إستمع الاجتماع لتنوير من الاستاذ احمد عثمان احمد المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بالانابة حول آخر الترتيبات المتعلقة بإنطلاقة الامتحانات إدارياً وفنياً. و وصف نائب الوالي الاستاذ ادم كرشوم الاجتماع بالموفق، مشيراً لتسليم الامتحانات لكافة المحليات، مؤكداً جاهزية حكومة الولاية ولجان الامن لتنفيذ الامتحانات. واوضح ان الاجتماع قرر نزول كافة التلاميذ للإمتحانات حتي الذين لم يتمكنوا من سداد الرسوم بجانب إتاحة الفرصة لكل التلاميذ الوافدين للولاية بسبب الحرب من الجلوس للإمتحان.

سكاي نيوز

وكاله سونا