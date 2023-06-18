إدارة مشتركة للمدينة الإجتماعية المخصصة لأطفال المايقوما بمدني





إستمع الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى لقائه بمكتبه اليوم الأستاذ صديق فريني مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية الوزير المكلف بولاية الخرطوم بحضور الأستاذ فتح الرحمن محمد أحمد طه مدير عام وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية بالولاية لتقرير من مدير عام التنمية الإجتماعية بالخرطوم حول الترتيبات الإدارية لإدارة المدينة الإجتماعية بمدني التي تأوي أطفال دار المايقوما. و أعلن الوزير إن إدارة المدينة مشتركة بين الولايتين بالتنسيق مع منظمة اليونسيف وجدد شكره لحكومة ومواطني ولاية الجزيرة في إستضافة مواطني ولاية الخرطوم وأطفال دار المايقوما البالغ عددهم 300 طفلاً فضلاً على إستضافة 113 شابا وشابة يمثلون إمتداد لدار المايقوما .. فيما أكد مدير الرعاية الإجتماعية بالولاية إستقرار العمل في المدينة الإجتماعية وتخصيص دار الأمل بمدني للأطفال المعاقين ..

سكاي نيوز

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