ترتيبات لتوفق أوضاع نزلاء سجن مدني





ترأس الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف بمكتبه اليوم الإجتماع الموسع الذي ضم ممثل الجهاز القضائي والنيابة العامة وشرطة الولاية وإدارة السجون بحضور مولانا الأمين الطيب البشير المسؤول عن السجون المشرف علي المحكمة العليا بقضاء السودان حيث بحث الإجتماع أوضاع النزلاء بسجون الولاية والإجراءات القانونية التي تم تنفيذها.

من جانبه أشاد الوالي بالتنسيق الكبير بين الأجهزة القضائية والشرطية والنيابة الأمر الذي أدى لمعالجة كافة قضايا النزلاء والسيطرة على سجن مدني بعد المحاولات العديدة لهروب النزلاء ووجه الوالي بإستكمال العمل في إعادة تأهيل السجن والذي تعرض للتخريب خلال محاولات الهروب ولفت إلى أن تأخر صرف مرتبات العاملين والتحويلات المالية يشكل ضغط كبير على الولاية في الأوضاع التي تمر بها البلاد ..

فيما أوضح مولانا حامد الأمين عبد الله رئيس الجهاز القضائي بولاية الجزيرة الجهود المبذولة لتسريع الإجراءات القانونية عبر الدوائر والنظر في قضايا المنتظرين بسجن مدني مما أدى لخفض أعداد النزلاء من 853 نزيلا إلى 500 نزيلا .

وأكد المقدم حسام الدين عمر أبشر مدير سجون ولاية الجزيرة إستقرار الأوضاع بسجن مدني مثمناً جهود حكومة الولاية تجاه تأمين كافة إحتياجات السجن ..

سكاي نيوز

وكاله سونا