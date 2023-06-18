السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك





أعلنت المحكمة العليا السعودية مساء اليوم الأحد أن الوقوف في عرفة سيكون الثلاثاء 27 يونيو/حزيران الجاري، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكدت المحكمة -في بيان- ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، وأن غدا الاثنين أول أيامه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مناسك الحج لموسم (1444 هجرية/2023 ميلادية)، ويعد الوقوف بعرفة ركنه الأكبر، وسط استعدادات غير مسبوقة من السعودية، وتقديرات رسمية بموسم حج “استثنائي ومميز وآمن”.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة أن بلاده تتوقع استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم حج 2023، بعد نحو شهر من إعلان المملكة عودة أعداد وأعمار الحجّاج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وحسب بيانات رسمية، فقد بلغ عدد الحجاج خلال موسم 2022 نحو 900 ألف، بينهم 779 ألفا و919 من خارج المملكة، في حين اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جرّاء تفشي كورونا.

وشهد عام 2020 موسما استثنائيا للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون عام 2019 من كافة أرجاء العالم.

سكاي نيوز

الجزيرة