



نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار:

لقاء البرهان وحميدتي سيناقش إيقاف الحرب والعملية الإنسانية والسياسية

لن نقبل بأي مبادرة تتحدث عن التدخل العسكري الأجنبي في السودان

أي مبادرة لحل الأزمة يجب أن تحترم سيادة الدولة السودانية

ما ينقص تنفيذ الهدنة في السودان هو وضع الآليات المناسبة

الآلية الثلاثية:

نؤكد الحاجة الماسة إلى هدنة إنسانية دائمة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية لملايين السودانيين

ندعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة

سكاي نيوز

الجزيرة