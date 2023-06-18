لجنة حصر الوافدين من الخرطوم وشمال كردفان تبدأ اعمالها بالفولة





إنعقد بالفولة حاضرة ولاية غرب كردفان إجتماع لجنة حصر الوافدين من مناطق الحرب بولايتي الخرطوم وشمال كردفان. وكشف الاستاذ عزالدين علي رحمة امين ديوان الزكاة بغرب كردفان بالانابة في تصريح عن وجود العديد من الاسر الوافدة داخل مدينة الفولة مع زويهم وفي بعض المؤسسات بالاضافة لوجود العديد من الاسر ببعض المحليات . وقال ان مجموعة من الجهات بدأت في عمليات الحصر ممثلة في مفوضية العون الانساني والهلال الاحمر السوداني ومركز شباب الفولة ولجنة سواعد الخير من خلال تقسيم أحياء المدينة المختلفة وإنطلاقة عمليات الحصر. وأشار عزالدين الي تكوين سبعة لجان متخصصة بعد تصميم إستمارة الحصر لجمع المعلومات حول الأُسر المستضيفة والمُستضافة وأعداد الوافدين. وقال ان ذات اللجان المكونة ستشرع في توزيع العطاء بإستراتيجية من منزل الي منزل مشيراً الي توجيه لجان المحليات ببدء عمليات الحصر وتوزيع المواد الغذائية والإيواء علي الوافدين …

سكاي نيوز

وكاله سونا