الأمين العام لحكومة.شمال دارفور يؤكد الجهود المبذولة لتوفير الخدمات





ثمن الامين العام لحكومة ولاية شمال دارفور “ابراه‍يم حسب الدائم على الجهود التي تضطلع وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية ممثلة في قطاع المياه والشركة التركية للكهرباء والتي قال انها اسهمت في توفير خدمات المياه والكهرباء للمواطنين بمدينة الفاشر خلال الفترة الماضية برغم ظروف الحرب التي تعيشها البلاد.

وأكد حسب الدائم خلال مشاركته في اجتماع اللجنة العليا لطوارئ المياه والكهرباء بالولاية الذي انعقد اليوم بمقر إدارة توزيع الكهرباء برئاسة المدير العام للبنى التحتية المهندس الماحي الشيخ محمد، أكد أن حكومة الولاية تولي أهتمامآ كبيرا وأولوية قصوي لتوفير خدمات المياه والكهرباء للمواطنين .

و قدم المدير العام لقطاع المياه بالولاية المهندس عبدالشافع عبالله ادم تقرير مفصلا للاجتماع حول الموقف الراه‍ن للامداد المائي مؤكدا انسياب المياه من مصادر شقرة القوز والوادي وضخها عبر جميع الخطوط الناقلة للمدينة.

وأشار”عبدالشافع”الي ان اعمال الصيانة السنوية جارية الان في خزان قولو وذلك بفتح المدخل الرئيسي للخزان لتخزين مياه امطار الخريف فضلآ عن نظافة وكلورة المياه وتوزيعها على الاحياء المدينة.

كما استمع الاجتماع الي تقارير مفصلة من مديري التوليد الحراري والتوزيع بالشركة السودانية للكهرباء المحدودة وممثل الشركة التركية ، الذين اكدوا استمرار بذل الجهود لتأمين واستمرار الامداد الكهربائي لجميع احياء مدينة الفاشر برغم الظروف الأستثنائية التي تمر بها البلاد .

سكاي نيوز

وكاله سونا