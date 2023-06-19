بالصور .. وفاة مؤثرة صينية سعت لإنقاص 100 كيلوغرام من وزنها حاولت إلهام متابعيها





توفيت إحدى المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء حضورها معسكرا مكثفا لفقدان الوزن، في محاولة منها لإنقاص وزنها بمقدار النصف من أجل إلهام متابعيها، وفقا لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية.

وقالت الشبكة إن وفاة المؤثرة الصينية كيوهو البالغة من العمر 21 عاما، دفعت وسائل الإعلام الحكومية للتحذير من مخاطر السلامة التي تنطوي عليها معسكرات إنقاص الوزن.

وكذلك جددت الحادثة المخاوف بشأن الضغوط التي تتعرض لها النساء للتوافق مع معايير الجمال السائدة وأثارت جدلا حول كيفية تنظيم عمل المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا للشبكة فقد كانت كيوهو توثق طريقتها في فقدان الوزن لعشرات الآلاف من متابعيها على منصة “دوين” وهي النسخة الصينية من تيك توك، في محاولة لتشجيعهم في معاركهم ضد السمنة، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية صينية.

نشرت كيوهو مؤخرا عدة مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تخضع لتدريبات مكثفة، وقالت إنها كانت تزن 156 كيلوغراما وتحاول خسارة 100 كيلوغرام.

جرى مشاركة مقاطع الفيديو المنشورة على حساب المؤثرة الشابة التي تُظهر قيامها بالركض ورفع الأثقال بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية ونشرت كذلك في وسائل الإعلام الحكومية قبل وفاتها أواخر الشهر الماضي.

وأفادت إذاعة الصين الوطنية أن كيوهو انضمت إلى العديد من معسكرات إنقاص الوزن في مدن مختلفة في محاولة للوصول إلى هدفها، مضيفة أنها فقدت أكثر من 27 كيلوغراما خلال الشهرين السابقين لموتها.

وقالت شبكة “سي إن آر” الصينية إن كيوهو حضرت معسكرها الأخير في مقاطعة “شنشي” قبل يومين فقط من وفاتها.

وسائل إعلام محلية ذكرت أن المعسكر الأخير كان يروج لتناول “الوجبات المغذية والراحة والتمارين الرياضية”، لكن المؤثرة اختارت الحد من نظامها الغذائي أثناء خضوعها أيضا لممارسة تمارين رياضية مكثفة.

وقالت “سي إن إن” إنه منذ وفاتها تمت إزالة مقاطع الفيديو الخاصة بتدريباتها وحُذفت الصور من حسابها.

وأفادت وسائل إعلام حكومية بأن عائلة المؤثرة تلقت “تعويضا” من معسكر إنقاص الوزن في شنشي، لكنها لم تذكر مقداره.

وقالت السلطات المحلية إنها تحقق في سبب الوفاة وما إذا كان معسكر إنقاص الوزن يجري تدريبات مفرطة أو غير مناسبة.

ويحذر خبراء اضطرابات التغذية الرياضية من أنه حتى السلوكيات التي تبدو صحية مثل زيادة مستويات التمارين واتباع نظام غذائي يمكن أن تكون ضارة في حال كانت زائدة عن الحد.

في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي تلك السلوكيات إلى مضاعفات طبية خطيرة تؤثر على القلب والدماغ والكبد والكلى والأعضاء الأخرى.



وتأتي الحادثة بعد أسابيع فقط من وفاة أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من ظهوره في بث مباشر على النسخة الصينية من تطبيق “تيك توك” وهو يشرب عدة زجاجات من مشروب كحولي قوي.

وعثر على “سانكينغ” أو “بروذر ثري ثاوزاند”، ميتا بعد ساعات فقط من بث مباشر له، شارك فيه في منافسة مع مؤثر آخر تضمنت شرب مشروب روحي صيني قوي جدا يدعى “بيجيو” ويحتوي على نسبة كحول تتراوح عادة بين 30 في المئة إلى 60 في المئة.

“الحرة”