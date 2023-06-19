الخارجية تعترض دعوة كينيا لاجتماع الالية الرباعية





عبرت وزارة الخارجية عن عدم ترحيبها لدعوة وزير الخارجية الكيني لوزراء خارجية الالية الرباعية لعقد اجتماع بعد ظهر اليوم مؤكدة اعتراض حكومة السودان على عقد هذا الاجتماع وانه غير معنى بمخرجاته.

وفيما يلى تنشر سونا نص بيان الخارجية:

وزارة الخارجية إدارة الإعلام والناطق الرسمي

بيان

وجه السيد وزير خارجية جمهورية كينيا الدعوة لوزراء خارجية الآلية الرباعية لعقد اجتماع بعد ظهر اليوم الاثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣م.

تود وزارة الخارجية ان تفيد بعدم ترحيب واعتراض حكومة السودان على عقد هذا الاجتماع ، وان السودان غير معني بمخرجاته لانه لا يزال في انتظار رد من رئاسة الايغاد حول اعتراض حكومة جمهورية السودان علي رئاسة كينيا للالية ، ومواصلة جنوب السودان لرئاستها. ان التسرع الذي تبديه الحكومة الكينية في معالجة هذا الملف والتصريحات التي تصدر من مسؤوليها ، والتي تشير الي استرشادها بالمبادرات الدولية لا يخدم مبدأ الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية. تؤكد حكومة السودان عن رفضها القاطع لاختزال الحكومة الكينية في دعوتها لاجتماع الرباعية توصيف الصراع في السودان بانه قتال بين جنرالين . وفي ذلك تسمية مخلة بين مؤسسة القوات المسلحة الوطنية والمجموعة المتمردة عليها . ان تعاطي الحكومة الكينية مع ملف الوساطة بهذه الطريقة يتنافي مع المبادئ الاساسية للايغاد والمتمثلة في احترام سيادة الدول . صدر في الخرطوم الإثنين ١٩ يونيو٢٠٢٣م

سكاي نيوز

وكاله سونا