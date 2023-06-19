انطلاق إمتحانات الإبتدائية بالجزيرة





قرع الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف صباح اليوم بمدرسة أبو بكر الصديق الإبتدائية بمدني شرق الجرس، إيذاناً بإنطلاقة إمتحانات المرحلة الإبتدائية للعام 2023، وذلك بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية ومدير الشرطة ووكيل وزارة التربية والتعليم الإتحادي.

و أعلن الدكتور كمال الدين عوض مدير عام وزارة التربية والتعليم الوزير المكلف أن عدد الطلاب الجالسين لإمتحانات هذا العام 118 ألف تلميذاً وتلميذه 13 ألف منهم من ولاية الخرطوم و9 ألف خارج البلاد موزعين على 482 مركزاً في جميع محليات الولاية باستثناء محلية الكاملين التي تأثرت أجزاء منها بالأحداث الجارية بالخرطوم و17 مركزاً في 14 دولة خارجية.

وأكد عزم وزارته عقد الإمتحانات بالكاملين عقب عطلة عيد الأضحى المبارك متمنيا أن يحقق الطلاب التفوق والنجاح طيب.

من جانبه أعرب الدكتور محمد سعيد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم الإتحادي المكلف عن تقديره لحكومة ولاية الجزيرة في إستضافة طلاب ولاية الخرطوم وأبناء الجاليات بدول المهجر للجلوس لإمتحانات شهادة المرحلة الابتدائية لأول مرة وقال إن الجزيرة نجحت في هذه التجربة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد .. فيما أكد اللواء شرطة جمال عبد الوهاب الصقري مدير شرطة ولاية الجزيرة تأمين الإمتحانات من الطباعة وتوزيع الإمتحانات إلى جانب الإنتشار الواسع لقوات الشرطة في جميع المراكز .. وثمن والي الجزيرة جهود وزارة التربية والتعليم بالولاية في عقد الإمتحانات وإستضافة طلاب ولاية الخرطوم والولايات المتأثرة بالحرب في البلاد مجاناً وإيصال الإمتحانات لعدد 14 مركزاً خارجيا د ودعا والي الجزيرة أولياء الأمور بتهيئة المناخ للتحصيل الأكاديمي للممتحنين متمنياً ان يحقق الطلاب درجات عالية تمكنهم للإنتقال للمرحلة المتوسطة ..

سكاي نيوز

وكاله سونا