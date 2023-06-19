والي الجزيرة يوجه بإستقرار الإمداد الكهربائي خلال العيد





وجه الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة لدى ترأسة مساء أمس بأمانة الحكومة بمدني الإجتماع الموسع الذي ضم المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل والمهندس عثمان النزير مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بالإنابة والدكتور خالد يوسف مدير برنامج اليونسيف بالإقليم الأوسط وعدد من المسؤولين بوزارة البنى التحتية بتوفير الإمداد الكهربائي خلال فترة إمتحانات شهادة الإبتدائية التي بدأت اليوم والوصول لمعالجات جذرية لضمان إستقرار التيار الكهربائي بالولاية خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك. وأعلن الوالي إلتزام حكومته بتذليل المعوقات لعمل شركات الكهرباء .. من جانبه إستعرض مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بالإنابة جهود إدارته لمعالجة الخطوط والمحولات وأعلن مضاعفة الجهود وتوظيف الموارد البشرية والمادية لضمان إستقرار التيار الكهربائي بالولاية .. فيما لفت ممثل اليونسيف لجهود المنظمة في كلورة ومراقبة جودة المياه وإستقرارها بجميع قري ومدن الولاية …

سكاي نيوز

وكاله سونا