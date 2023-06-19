سنار: إجتماع اللجنة العليا لطوارئ الخريف





قال والي سنار توفيق محمد علي عبدالله لدي مخاطبته اليوم اجتماع اللجنة العليا لطوارئ الخريف بالولاية إننا بحاجة إلى عمل متسارع لتوفير كل مطلوبات طوارئ الخريف من معينات الإيواء والغذاء وطلمبات شفط المياه وجوالات الخيش لتأهيل الجسور الترابية وصيانة وتجهيز العبارات النيلية لعمليات الإنقاذ النهري. وثمن توفيق جهود جمعية الهلال الأحمر السوداني بالولاية داعيا اللجنة الفنية لطوارئ الخريف للاستفادة من متطوعي الجمعية كما دعا إلى تحريك المجتمع المحلي وتفعيل الجهد الشعبي. واستعرض وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف مهندس حافظ بله خطة وزاراته لمجابهة فصل الخريف فيما يتعلق بفتح المصارف وعمل المعابر والكباري، مؤكدا أن العمل جاري في عدد من المحليات فيما يتعلق بعمل الجسور الترابية.

مدير الدفاع المدني سنار مقرر اللجنة العليا لطوارئ الخريف قال إننا نعمل بتنسيق تام مع وزارة البنى التحتية ووزارة الصحة ووزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية لتلافي آثار السيول والفيضانات ولدينا عدد من أفراد شرطة الدفاع المدني موزعين على نقاط الارتكاز حول ضفاف النيل الأزرق ونهر الدندر خاصة مناطق الهشاشة تداركا لأي فيضانات قد تحدث.

ودعا الي تفعيل لجان طوارئ الخريف على مستوى الوحدات الإدارية والمحليات. وزير المالية المكلف بسنار دكتور محجوب أحمد محمد قال يجب على الجهات العاملة في طوارئ الخريف الاستفادة من الفرص المتاحة وإمكانيات المؤسسات وتدعيمها داعيا إلى رفع تصور مالي معقول يتماشي مع الوضع الذي يمر به السودان. مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية الوزير المكلف مهندس الهادي الصادق أكد اهتمامهم بعمل الجسور الترابية التي تحمي القطاع البستاني من الفيضان خاصة محصول الموز الذي أصبح من اهم صادرات الولاية. فيما أوضح وزير الصحة المكلف دكتور ادم على فزع استعداداتهم بتكوين لجنة الطوارئ الصحية منذ وقت مبكر وحصر كل مطلوبات علاج الطوارئ لفترة 6 شهور وتسليمها لمفوضية العون الإنساني الاتحادية، مشيرا إلى التنسيق الذي تم مع بعض المنظمات للتدخلات اذا حدثت أمراض وبائية. واستعرض المدراء التنفيذيون بالمحليات خططهم لمجابهة فصل الخريف وموقفهم من فتح المصارف وعمل الكباري بالإضافة إلى الاهتمام بعمليات اصحاح البيئة.

سكاي نيوز

وكاله سونا