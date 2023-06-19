الخارجية تدين اقتحام المليشيات المتمردة لمقر سفارة زيمبابوي ومنزل السفير





ادانت وزارة الخارجية بأشد العبارات قيام قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة باقتحام مقر سفارة جمهورية زيمبابوى ومنزل السفير وسرقة السيارات والمقتنيات الثمينة وتخريب الأثاث والعبث بالمستندات، في خرق سافر للأعراف والقوانين الدولية المعنية بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية وفيما يلى تنشر سونا نص بيان الخارجية:

وزارة الخارجية إدارة الإعلام والناطق الرسمي. بيان : حول اقتحام المليشيا المتمردة مقر سفارة ومنزل سفير زيمبابوى بالخرطوم.

تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات قيام قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة باقتحام مقر سفارة جمهورية زيمبابوى ومنزل السفير وسرقة السيارات والمقتنيات الثمينة وتخريب الأثاث والعبث بالمستندات، في خرق سافر للأعراف والقوانين الدولية المعنية بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية. وتجدد وزارة الخارجية استنكارها و إدانتها لهذا السلوك الإرهابي والإجرامي لقوات المليشيا المتمردة وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها بأشد العبارات واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية. صدر في الخرطوم الإثنين ١٩ يونيو٢٠٢٣م

سكاي نيوز

وكاله سونا