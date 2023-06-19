الصليب الأحمر: إطلاق نار قرب قافلة لفريقنا بالسودان





قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإثنين، إن إطلاق نار وقع قرب قافلة لفريقها بالسودان، كانت تنقل جنودا جرحى.

وأفادت اللجنة الدولية في تغريدة عبر حسابها على تويتر، أن “فريقا من اللجنة ينقل جنودا جرحى إلى المستشفى بناء على طلب من طرفي النزاع بالسودان (الجيش وقوات الدعم السريع)، أطلقت بالقرب منه أعيرة نارية”.

وأضافت أنه “على الرغم من الضمانات الأمنية التي تم الحصول عليها من كلا الطرفين، لم يتم احترام وقف إطلاق النار”.

واشارت اللجنة، إلى أن جميع موظفيها بأمان ولم يصب أي منهم جراء إطلاق النار.

ودعت طرفي النزاع في السودان إلى “منح مساحات إنسانية آمنة”.

وفي وقت سابق الإثنين، اتهمت قوات “الدعم السريع”، في بيان لها، الجيش السوداني بتنفيذ هجوم على قواتها أثناء تحركها برفقة بعثة الصليب الأحمر الدولي.

وقالت في بيان، إن قوات الجيش “شنت هجوما على قواتنا أثناء تحركها برفقة الصليب الأحمر لإجلاء 35 جريحا من قوات الانقلابيين (الجيش) متواجدين بالمستشفى العسكري في منطقة بحري (شمالي الخرطوم)”.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش السوداني بشأن هذا الحادث حتى الساعة 15.35 تغ.

والأحد، بدء سريان هدنة جديدة في جميع أنحاء السودان من الساعة السادسة صباحا (04:00 ت.غ) لمدة 72 ساعة بين الجيش وقوات “الدعم السريع”، أعلنتها السعودية والولايات المتحدة، مساء السبت.

وخلَّفت الاشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، المتواصلة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح ولجوء واسعة.

سكاي نيوز

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