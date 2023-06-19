لجنةالأمن ومجلس السلام بالنيل الأزرق يقفان على تحديات السلام والإستقرار





وقفت لجنة الأمن ومجلس السلام بإقليم النيل الازرق بالدمازين فى اجتماعهما المشترك اليوم برئاسة الفريق احمد العمدة بادى حاكم اقليم النيل الازرق على مجمل الأوضاع بالبلاد وتحديات الإستقرار والسلام بالإقليم.

وأكد بادي على أهمية أن ينهض مجلس السلام بدوره في تعزيز مسيرة السلام في ربوع الإقليم , وأضاف أن الإجتماع أمن على أهمية تصميم لائحة تعنى بتنظيم أعمال المجلس تحقيقاً لكامل أهدافه وغاياتها المنشودة , مضيفاً أن الإجتماع أكد على ضرورة العمل على دعم التعايش السلمي والمحافظة على الأمن , وأبان أن الإجتماع أمن على الدور المتعاظم لمجلس السلام في دعم المصالحات ورتق النسيج الإجتماعي والعمل من أجل تضافر الجهود في سبيل إسناد ظهر القوات النظامية تأكيداً لوقوف المواطنين خلف الأجهزة الأمنية بالإقليم ,

وأضاف أن أعضاء المجلس أشادوا بمستوى الإستقرار الذي ينعم به الإقليم , وأضاف أن الإجتماع أمن على دور مجلس السلام في تقريب وجهات النظر مع مجموعة عبد العزيز الحلو بالإقليم .

سكاي نيوز

وكاله سونا