والي النيل الأزرق يرأس اجتماع اللجنةالعليا لطوارئ الخريف





رأس الفريق احمد العمدة بادى حاكم إقليم النيل الازرق بمقر أمانة الحكومة بالدمازين اجتماع اللجنة العليا لطوارئ الخريف بإلاقليم. وأوضح العميد شرطة أسامة عبدالغني خلف الله مدير قوات الدفاع المدني بالإقليم مقرر اللجنة لسونا أن اللجنة إعتمدت الخطط التشغيلية لقوات الدفاع المدني ووزارة البنى التحتية ومحافظتي الدمازين والروصيرص , موضحاً أن اللجنة أمنت على أهمية العمل من أجل توفير المواد اللازمة لتنفيذ الخطط التشغيلية والتفصيلية للدفاع المدني بالمناطق المستهدفة على مستوى الإقليم.

وأضاف أن اللجنة إطمأنت على جاهزية مكونات اللجنة لمقابلة طوارئ الخريف الحالي , موضحا أن التنبؤات الجوية وصفت أن الخريف الحالي سيكون فوق المعدل , وأبان أن الإجتماع أمن على أهمية التحرك الفوري للإستجابة لكافة الطوارئ الى جانب تقوية الجسور وفتح المصارف والإطمئنان على مخزون الإقليم من المعينات الخاصة بمجابهة طوارئ الخريف , مبيناً أن الإجتماع أمن على تخصيص رقم لإستقبال بلاغات المواطنين حول طوارئ الخريف , وأعلن جاهزية كافة الجهات لتوفير الخدمات اللازمة لمقابلة طوارئ الخريف الحالي بكافة محافظات الإقليم.

سكاي نيوز

وكاله سونا