مجلس الشئون الدينية بالنيل الأزرق يسير قافلة دعوية لمحافظة باو





سير مجلس الشئون الدينية والاوقاف والحج والعمرة باقليم النيل الازرق قافلة دعوية لعدد من المساجد بمناطق محافظة باو شملت ( الشهيد افندي – العقاقير – ابوقرن – ابيقو). وفي تصريح ” لسونا” اوضح الشيخ صديق يوسف محمد احمد رئيس مجلس الشئون الدينية ان برنامج القوافل الدعوية برنامج راتب من شانه تحقيق التواصل مع المحافظات كافة ونشر الدعوة والتعريف بقيم الدين الاسلامي الحنيف من خلال الخطب الدينية والمنابر الدعوية، جانب التاكيد على الوسطية ونبذ خطاب الكراهية والدعوة للتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلي الله عليه وسلم.

واضاف صديق ان العلماء والائمة المرافقين للقافلة قدموا رسائل دينية هامة وحث المصلين على نشر القيم السمحاء واحياء روح التكافل الاجتماعي وتشجيع المواطنين للاقبال على فلاحة الارض واعمارها لتامين الغذاء بجانب الدعوة والتضرع لله عز وجل لرفع البلاء والمحن. واضاف صديق ان المواطنين بمناطق الشهيد افندي والعقاقير وابوقرن وابيقوا رحبوا بالقافلة الدعوية واشادوا ببرامجها.

سكاي نيوز

وكاله سونا