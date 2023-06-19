الهلال الاحمر القطري يقف على الأوضاع الإنسانية بحلفا ودنقلا





انهى موفد من الهلال الأحمر القطري زيارة للولاية الشمالية وقف خلالها على الاوضاع الإنسانية والصحية في الولاية التي تأوي آلاف الاشخاص الفارين من القتال في الخرطوم. استهل الوفد زيارته للولاية بزيارة مدينة وادي حلفا حيث اجتمع مع المدير التنفيذي لمحلية حلفا مدير مراكز الإيواء الذي أكد ان اعداد النازحين قد وصلت إلى أكثر من مائة ألف نازح بينهم مرضى ومعاقين يتواجدون في 37 مركزا للإيواء و12 تجمعا. ويعيش هؤلاء النازحون ظروفا انسانية قاسية تتمثل في نقص المياه النظيفة والمياه الصالحة للشرب، وانعدام نظام الصرف الصحي والنظافة العامة، وتعاني النساء الحوامل والاطفال وكبار السن بصورة خاصة بسبب عدم وجود اسرة للنوم مما يجعلهم عرضة للسعات العقارب المنتشرة في المنطقة. وكان الهلال الاحمر القطري قام بتوزيع 1000 وجبة جاهزة و1000 سلة مواد نظافة شخصية لنازخين والعالقين في مدينتي دنقلا وحلفا زيارة موفد الهلال الأحمر القطري لمستشفى حلفا وقام موفد الهلال الأحمر القطري بزيارة مستشفى حلفا والوقوف على حالة المستشفى وتقييم وضع الادوية المقدمة من الهلال الأحمر القطري وأشاد د/وائل المدير الطبي للمستشفى بالدور الكبير للهلال الأحمر القطري وشكره على الادوية التي وصلتهم مشيرا إلى أنها وصلت في وقت مهم و وسدت النقص في الدواء في هذه الفترة، كما اكد على ضرورة استمرار المساعدات القطرية بشكل دوري وقد وقف الموفد على حاجة المستشفى لأدوية الطوارئ و الحاجة الماسة لهذه الفترة. وفي نفس السياق وقف الوفد على الوضع الصحي بمركز الكلى وتعرف الاحتياجات للأدوية المطلوبة للمرحلة القادمة لمركز الكلى. كما قام الموفد بزيارة صيدلية ومخزن المستشفى للوقوف على مخزون المستشفى من الادوية التي قدمها الهلال الأحمر القطري. كما قام وفد الهلال الاحمر القطري برفقة ضابط الحماية بالأمانة العامة للهلال الأحمر السوداني إلى مخازن ادارة الصيدلة بالولاية حيث التقى مدير الادارة ومشرف المخازن للمتابعة سير عملية توزيع وتحديد الجهات الاكثر حاجة للدواء ومن ثم المشاركة في ايصال الشحنة الخاصة بمحلية دنقلا الى مستشفى دنقلا التخصصي. وأشاد المدير الطبي ومدير الصيدلة بالولاية بالمبادرة التي قام بها الهلال الاحمر القطري والتعاون الفعال بين وزارة الصحة والهلال الاحمر السوداني خاصة في أوقات الطوارئ.

سكاي نيوز

وكاله سونا