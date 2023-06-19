النيل الأبيض: اشادة بالكوادر الطبية الوافدة فى تطوير القطاع الصحي





بحثت حكومة ولاية النيل الأبيض ولجنة الكوادر الصحية القادمة من الخرطوم جراء الاحداث الأمنية الاخيرة برئاسة الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي الولاية والدكتور عبدالله عبدالكريم رئيس اللجنة الصحية وبحضور الدكتور الزين سعد ادم مدير الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بالولاية، سبل ترقية وتطوير القطاع الصحي بالنيل الأبيض.

واستعرض الاجتماع المشترك تقرير الزيارات الميدانية للجنة مستشفيات كوستي ، ربك ، الدويم والقطينة والتي وقفت من خلالها اللجنة على كل احتياجات هذه المستشفيات وذلك بغية تقديم الخدمات الصحية اللازمة لاسيما في التخصصات النادرة. وأشاد والي النيل الأبيض بجهود اللجنة في تقييم الوضع الصحي وتحديد احتياجات المستشفيات الكبري من الاجهزة والمعدات الطبية التشخيصية، مؤكدا تسخير كافة إمكانيات الولاية للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين مستوي الخدمات الطبية والعمل علي توطين العلاج بالداخل. من جهته أبان الدكتور عبدالله عبدالكريم رئيس لجنة الكوادر الطبية الوافدة من الخرطوم انه اطلع الوالي خلال اللقاء على مخرجات الزيارة الميدانية للجنة التي شكلها من هذه الكوادر لتقييم الوضع الصحي الراهن وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير العمل بالقطاع الصحي ببحر ابيض، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت تقرير مفصل حول إحتياجات مستشفيات كوستي، ربك، الدويم والقطينة خاصة فيما يتعلق بالمعدات والأجهزة الطبية والعمل على إنشاء مصنع للاوكسجين حتي تصبح الخدمات متكاملة بحيث تؤدي دورها المنوط بها في التخصصات النادرة والمتمثلة في جراحة المخ والأعصاب والعناية المكثفة والعناية بالأطفال حديثي الولادة واقسام الطواريء والاصابات والعظام، مضيفا ان التقرير وضع الرؤية المستقبلية للارتقاء بالعمل الصحي كما تم التأمين خلال اللقاء علي عقد ورشة لمناقشة توصيات اللجنة وكيفية تنفيذها عبر وزارة الصحة.

وإمتدح عبدالكريم جهود حكومة الولاية ممثلة في السيد الوالي على مبادرة الاستفادة من الكوادر الصحية الوافدة من الخرطوم جراء الحرب في ترقية وتطوير القطاع الصحي بالولاية.

سكاي نيوز

وكاله سونا