بيان للقوات المسلحة يوضح ملابسات إخلاء الجرحى





أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا حول ملابسات عرقلة إخلاء الجرحى، معربة عن أملها في أن يقوم الصليب الأحمر بمهمته الإنسانية طبقا للمبادئ التي تحكم عمله، والبروتوكول المتفق عليه بما يضمن نجاح مهمته بكل حيادية وتجرد.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان:

*القيادة العامة للقوات المسلحة*

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣م سعت ٢٧: ٥

*بيان حول ملابسات عرقلة إخلاء الجرحى* تم التخطيط لإخلاء عدد من جرحى القوات المسلحة بواسطة ممثلي الصليب الأحمر من بحري إلى أمدرمان في إطار ترتيبات الهدنة المتفق عليها.

باشر ممثلو الصليب الأحمر التحرك اليوم من مدني لتنفيذ عملية الإخلاء، وأفادوا بأنهم وصلوا إلى نقطة بداية الاخلاء في بحري في تمام الساعة العاشرة وسبع دقائق، وفي الساعة العاشرة وتسعة وأربعون دقيقة أفادوا بتعرضهم لإطلاق نار من قبل قناص بكبري كوبر وهو منطقة تواجد لعناصر المليشيا المتمردة وليس لدينا أي قوات بها.

نشير إلى أنه يوجد بروتوكول متفق عليه مع ممثلي الصليب الأحمر بشأن تفاصيل عمليات الإخلاء ومرفق به خريطة محددة للتحرك، إلا أن ممثلي الصليب الأحمر لم يتقيدوا مطلقا بهذا البروتوكول.

نلفت النظر إلى إصرار وفد الصليب الأحمر على إصطحاب ممثل للمتمردين في عمليات الاخلاء وهو أمر مخالف للبروتوكول المشار إليه.

نؤكد على أن وفد الصليب الأحمر لم يصل مطلقا إلى نقطة إخلاء الجرحى في مستشفى بحري، واتبع نفس السيناريو السابق مما تسبب في عرقلة العملية، الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن هنالك من يتعمد إعاقة إخلاء مصابي القوات المسلحة ويسوق حججا واهية لأسباب يعلمها، حيث لا يعقل أن تعرقل قواتنا إخلاء جرحاها وهي الطرف المستفيد.

نأمل أن يقوم الصليب الأحمر بمهمته الإنسانية طبقا للمبادئ التي تحكم عمله، والبروتكول المتفق عليه بمايضمن نجاح مهمته بكل حيادية وتجرد. *مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة*

سكاي نيوز

وكاله سونا