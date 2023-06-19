رئيس غرفة طوارئ الخريف والفيضانات يطمئن على الاستعدادات لمجابهة التطورات





رأس المدير العام لوزارة البني التحتية والتنمية العمرانية رئيس غرفة عمليات طواريء الخريف والفيضانات والسيول والامطار بالولاية الشمالية المهندس خالد موسي علي موسي اليوم بدنقلا الاجتماع الثاني للغرفة .

وإطمأن الاجتماع علي سير الاستعدادات والتحوطات اللازمة لمجابهة خريف هذا العام وأكد المدير العام لوزارة البني التحتية والتنمية العمرانية رئيس الغرفة في تصريح لسونا أنه تم تكوين لجنة لصيانة طلمبات قوات الدفاع المدني برئاسة مدير إدارة الطرق والجسور ومدير قوات الدفاع المدني عضوا ومقررا وعضوية اخرين وإنحصر مهام اللجنة في مراجعة وفحص طلمبات الدفاع المدني الخاصة بشطف المياه ورفع تقرير فني عن الطلمبات والاستعانة بمن تراه اللجنة مناسبا بجانب تكوين غرف عمليات طواريء الخريف والفيضانات والسيول والامطار بالمحليات برئاسة المديرين التنفيذيين ومناقشة الموجهات العامة للميزانيات علي مستوي الولاية بالتركيز علي مناطق الهشاشة.

وأشار الي أن الغرفة تعمل في أوضاع إستثنائية بسبب الظروف الامنية التي تمر بها البلاد مما يستوجب توظيف الامكانيات المتاحة والتنسيق بين كافة الجهات الفنية ووضع التدابير اللازمة لتوفير طلمبات ومولدات مياه إحتياطية لمعالجة مشاكل خروج محطات المياه عن الخدمة .

واضاف أن الغرفة قررت الشروع فورا في تطهير مصرف مدينة دنقلا حسب الامكانيات المتاحة وتوجيه المحليات والجهات الفنية بالاسراع في رفع إحتياجاتها وميزانياتها لغرفة عمليات طواريء الخريف ومن ثم سيتم رفعها للجنة العليا للخريف برئاسة والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي لاجازتها في إجتماع اللجنة القادم.

سكاي نيوز

وكاله سونا