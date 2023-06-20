إطلاق نار متقطع جنوب غربي الخرطوم وغوتيريش يحذر من غرق السودان “في الموت والدمار بسرعة غير مسبوقة”.





شهد جنوب غربي العاصمة السودانية الخرطوم إطلاق نار متقطع بأسلحة خفيفة صباح اليوم الثلاثاء، واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بخرق الهدنة التي بدأت صباح الأحد لمدة 72 ساعة. في الأثناء، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين من أن السودان “يغرق في الموت والدمار بسرعة غير مسبوقة” وحث دول الجوار على حماية المدنيين وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.

الجزيرة