السودان..ولاية تعلن اكتمال الترتيبات لانطلاق امتحانات الصف السادس





أعلنت التربية والتوجيه بولاية غرب كردفان، عن انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية للصفّ السادس اليوم الثلاثاء بجميع محلياتها.

وقال المدير العام لوزارة التربية والتوجيه، أحمد عثمان أحمد، إنّ كافة المحليات استلمت أوراق الامتحان بعد اكتمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية.

وأضاف”التلاميذ الممتحنين لهذا العام تجاوز عددهم تسعة عشر ألف تلميذ وتلميذة موزعين على مائة واثنين وثلاثين مركزاً بالولاية”.

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